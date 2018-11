Leimen. (fre) Wer nach guter alter Mütter Sitte vielleicht noch ein Hauswirtschaftsbuch führt, kennt am Monatsende die Problematik: Der eingeplante Kauf des Fünf-Kilo-Sacks Kartoffeln wurde schlussendlich dann nicht getätigt, stattdessen wurden anstelle der vorgesehenen zwei Tiefkühlpizzen zehn gekauft - mit entsprechenden Mehrausgaben. Und die Nachbarin, die für ihren Kleinen den ausgedienten höhenverstellbaren Kinderstuhl haben wollte, hat noch immer nicht gezahlt. Im kommunalen Haushaltsrecht läuft Derartiges unter Begriffen wie außer- oder überplanmäßige Ausgaben oder Ausgabe- und Einnahmereste. Nur, dass es hier nicht um eine Handvoll Euro geht, sondern um Millionen. So wie unlängst im Leimener Gemeinderat.

Mit Ausnahme der Mehrkosten für die zurückliegende Weinkerwe war das Absegnen der über- und außerplanmäßigen Ausgaben des Jahres 2016 unstrittig. Besonders ins Gewicht fiel hier die Kinderbetreuung. Um knapp 200.000 Euro erhöhten sich die Zuschüsse an den Elisabeth-Ding-Kindergarten und an den Betreuungsverein "Eltern konkret" - nicht zuletzt bedingt durch gestiegene Lohnkosten. Die schneller als gedacht erfolgte Sanierung der Turmschule verschlang rund 150.000 Euro mehr als ursprünglich vorgesehen. Und die Anmietung von zusätzlichem Wohnraum für Flüchtlinge kam gut 10.000 Euro teurer als gedacht.

Eher im Bereich des Skurrilen anzusiedeln ist eine andere Angelegenheit, verbucht in der Position "Einrichtungen für Verwaltungsangehörige". Über 6600 Euro wurden hier ausgegeben. Der Grund: Private Elektro- und damit auch Kaffeemaschinen wurden in den Amtsstuben untersagt. Ergo wurden zentrale Kaffeeautomaten für die Bediensteten angeschafft. Das führte zu Mehrausgaben von über 6600 Euro allein für die Kaffeelieferung, der allerdings Einnahmen aus dem Kaffeeverkauf in einer Größenordnung von knapp 6900 Euro gegenüberstehen.

Um deutlich größere Batzen ging es bei den Haushaltseinnahme- und -ausgabenresten: Sie summieren sich auf über 2,5 Millionen Euro. Dabei wirkt als Nichteinnahme die halbe Million als nicht getätigte Ausschöpfung der genehmigten Kreditermächtigung von der Summe her fast nachrangig. Die deutlich gewichtigeren Ausgabereste fußen dagegen auf dem Prinzip des Streichens, Streckens und Verschiebens. Von diesem Prinzip sind diverse Maßnahmen betroffen, die ursprünglich im vergangenen Jahr hätten in Angriff genommen werden sollen. Die überfällige Elektrosanierung des historischen Rathauses findet sich hier ebenso wieder wie die Renaturierung des Rösbachs, die Sanierung der Friedhofskapelle in Leimen ebenso wie die beherzte Neuschaffung des zentralen Jugendtreffs oder der Ausbau beziehungsweise die Sanierung und Ausschilderung der Radwege.

Die gemeinderätliche Diskussion ging auf derartige Details und deren etwaige Konsequenzen nicht ein. Alle Arme hoben sich bei der Abstimmung: Das außer-, über- und sonstige Haushaltsplanmäßige war einstimmig abgehakt beziehungsweise zur Kenntnis genommen.