Eppelheim. (aham) Das Verwaltungsgericht Karlsruhe soll am Donnerstag entscheiden, ob die Eppelheimer Bürgermeisterwahl vor sechs Monaten rechtens war - oder nicht. Ich gehe nicht davon aus, dass wir unterlegen werden“, gibt sich der klagende Eppelheimer Georg S. gegenüber der RNZ selbstsicher.

Der Eppelheimer findet, dass ein Plakat von Wahlsiegerin Patricia Popp am Wahlsonntag im Oktober zu nah am Wahllokal platziert war. Daher strebt er eine Wahlwiederholung an. „Damit diese den Ansprüchen von Freiheit und Gleichheit genügt“, sagt er im RNZ-Interview.

Popp sollte den neuen Posten eigentlich zu Jahresbeginn antreten, stattdessen amtiert in der Kleinstadt im Westen Heidelbergs der bisherige Bürgermeister Dieter Mörlein (CDU) weiter. Er beruft sich auf die Gemeindeordnung, die ihn geradezu verpflichte, bis zu einer gültigen Entscheidung Dienst zu leisten. Auch diese Sicht ist aber umstritten.