Eppelheim. (pol/mün) Ein 23-jähriger Motorradfahrer erlitt am Freitagnachmittag bei einem Unfall auf der Autobahn A 5 bei Eppelheim schwere Verletzungen. Nach Angaben der Polizei staute sich der Verkehr in Richtung Süden bis zur Anschlussstelle Hirschberg auf bis zu zehn Kilometer.

Der Motorradfahrer war gegen 16.30 Uhr in Richtung Karlsruhe unterwegs, als er laut Polizei auf Höhe der Wild-Werke einen Stau übersehen haben soll. Er prallte auf das Heck eines Audi A8 und verletzte sich bei der Kollision schwer.

Beide Fahrstreifen der A 5 waren in Richtung Süden rund eine Stunde bis gegen 17.30 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde über den Seitenstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der Rückstau reichte bis zur Anschlussstelle Hirschberg und war rund zehn Kilometer lang. Derzeit löst sich der Stau nur zögerlich auf. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf über 10.000 Euro.