Wilhelmsfeld. (ths) Was das öffentliche W-Lan rund um die Odenwaldhalle und in anderen öffentlichen Bereichen angeht, überlässt der Gemeinderat nichts dem Zufall. Kommunalberater Willi Parstorfer und Timo Janzer von der EnBW Baden-Württemberg stellten bereits dem Gemeinderat die gesamte Produktpalette des Unternehmens vor. Bei der vorletzten Sitzung unterbreitete Geschäftsführer Sascha Maier die Konzepte der "IT-Dienstleister". Ein möglicher Pluspunkt dabei: Das inhabergeführte Systemhaus besitzt zwei Standorte - einen in Heidelberg und einen im Luftkurort selbst.

Die Konzeption des Anbieters erlaubt sowohl Indoor- als auch Outdoor-Lösungen, wobei im Rathaus ein W-Lan-Controller und eine Firewall dafür sorgen, dass über die in der Gemeinde verteilten Zugangspunkte nur gefilterte Informationen aus dem Internet kommen können. "Dies ist sinnvoll, dass die Filterung an zentraler Stelle erfolgt", betonte Maier. Einen weiteren Vorteil sah er bei der Public-Spot-Funktion auch in der Trennung zwischen Gast- und internem Netz.

Dabei gebe es die Möglichkeit, einzelne Adressen gänzlich zu sperren, die Nutzungsdauer zu beschränken oder mit einem angepassten Layout generell eine Anmeldeseite vorzuschalten. "Dies lässt ebenfalls eine direkte Weiterleitung auf die Gemeinde-Website zu", so der Geschäftsführer. Würde sich der Gemeinderat am Ende für den "Public Spot XL" statt der Normalversion mit 64 Nutzern entscheiden, wären aus seiner Sicht beispielsweise bei Großveranstaltungen in der Odenwaldhalle 2500 aktive Anwender möglich.

Auf die genauen Kosten wollte sich Maier nicht festlegen. Er nannte allerdings für Outdoor-Lösungen einen unverbindlichen Betrag zwischen 15.000 und 20.000 Euro, während er für die jeweilige Indoor-Variante zwischen 300 und 500 Euro ansetzte. Zudem hielt er es für nicht möglich, mit den drei Standorten bei der Odenwaldhalle, dem Rathaus und der Bücherei wie gewünscht die gesamte Johann-Wilhelm-Straße abzudecken. Neuland würde zudem seine Firma betreten, wenn sich die Gemeinde von der Konzeption überzeugen ließ. "Das wäre das erste Projekt im öffentlichen Raum und Wilhelmsfeld damit ein Prototyp", erklärte er.

Das hörte sich in der Jahresabschlusssitzung dann ganz anders an, als der Projektleiter Wifi Stadt und Handel, Christian Warlas, von "The Cloud Networks Germany" aus München seinen Entwurf vorstellte. Für das internationale Unternehmen bedeutet öffentliches W-Lan "der richtige Schritt in die richtige Richtung", meinte er. Aus seiner Sicht gehe es darum, wie in anderen Städten "auch in Wilhelmsfeld Mehrwerte zu schaffen". Er setzte hier auf den zusätzlichen Einsatz eines digitalen Stadtplan, der Internetseite der Gemeinde und "vielen weiteren freien Gestaltungsmöglichkeiten".

Von den Räten ebenfalls auf die Kosten angesprochen, führte er für den Outdoor-Bereich eine Summe von rund 20.000 Euro an und für den Innenbereich bis zu 100 Euro. "Qualität hat ihren Preis, zumal es immer um Unikate geht", teilte er mit. Insgesamt rechnete er mit von ihm nicht näher ausgeführten vier nötigen Standorten und sicherte dabei ebenso zu, "dass Sie auf allen nicht statthaften Seiten die Hand darauf haben". Und jeder Access Point ließe sich von bis zu 1000 Personen nutzen, so seine Einschätzung zur Frage von Gemeinderat Siegfried Reinhard (BGW).

Nach diesen drei Vorstellungsrunden besitzen nun Verwaltung, Ausschüsse und Gemeinderat die Qual der Wahl. "Ein öffentliches W-Lan ist unabdingbar", zählte nicht nur Bürgermeister Christoph Oeldorf zu den Befürwortern einer anstehenden Entscheidung für das Jahr 2018.