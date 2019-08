Von Agnieszka Dorn

Nußloch. Irgendwann sei die Zeit gekommen, um aufzuhören und das Leben zu genießen, sagt Margit Riegel. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge geht die Inhaberin des Modehauses Hessenauer in der Hauptstraße mit 60 Jahren in den Ruhestand. Derzeit läuft der Räumungsverkauf, im September soll dann Schluss sein. Einen Nachfolger für das Geschäft gibt es bisher nicht, die Räume waren angemietet. Ungewiss ist laut Margit Riegel auch, wie das Ladengeschäft in Zukunft genutzt wird. Fest steht dagegen: In Nußloch geht eine Mode-Ära zu Ende, denn das Modehaus Hessenauer gab es seit über 60 Jahren.

In den 1960er Jahren gründete die Familie Hessenauer das Textilhaus. Der damaligen Zeit entsprechend wurden Textilwaren, Mode sowie Kurzwaren wie Knöpfe, Schnallen, Reißverschlüsse und Nadeln angeboten. Auch Herrenmode gab es. Im Jahr 1992 übernahm dann Margit Riegel, die übrigens auch Zweite Vorsitzende des "Verbundes Nußlocher Selbstständiger" ist, das Textilhaus. Sie modernisierte es und brachte frischen Wind in das Geschäft.

Sie sei früher jahrelang mit dem Zug zu Modemessen nach Paris gefahren und habe von dort neue Kollektionen nach Nußloch geholt, blickt Margit Riegel zurück. Das Sortiment wurde um Kindermode aufgestockt. Im Laufe der Jahre wurden die Kindersachen aber wieder aus dem Sortiment genommen.

In den vergangenen Jahren führte das Modehaus Damenbekleidung von Größe 36 bis 50 und Accessoires wie Taschen, Schals, Tücher, Schmuck oder Strumpfhosen. Margit Riegel beriet ihre Kundinnen und sagte ihnen ehrlich, was ihnen gut steht oder auch was nicht so gut zu ihnen passt. Ein Höhepunkt war die alljährliche Modenschau beim Nußlocher Brunnenfest, die auf dem Fest zu den größten Attraktionen zählte.

Natürlich sei sie ein wenig melancholisch über die Schließung, sie habe in das Geschäft und in den Beruf lange Zeit viel Herzblut eingebracht, sagt Margit Riegel. Auch die Kundinnen seien ihr sehr ans Herz gewachsen. Aber irgendwann sei die Zeit gekommen, in der man mehr vom Leben haben möchte als nur die Arbeit.

Ein Erlebnis ist Margit Riegel indessen besonders in Erinnerung geblieben: Ein Taxiunternehmen habe sie eines Samstagnachmittags zu Hause angerufen. Der Koffer eines Fahrgastes sei am Frankfurter Flughafen nicht angekommen und die Dame bräuchte dringend etwas Schickes zum Anziehen. Also öffnete Margit Riegel am späten Nachmittag die Pforten ihres Modehauses, damit die Dame mit Kleidung versorgt war, bis ihr Koffer endlich eingetroffen war.