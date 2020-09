Schönau. (pol) Am Samstag gegen 10.10 Uhr wollte ein 81-jähriger Ford-Fokus-Fahrer von der Hauptstraße in Fahrtrichtung Altneudorf nach links in den Torweg abbiegen. Hierbei übersah er den ihm entgegenkommenden Ford Mustang eines 49-Jährigen. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision.

Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Am Ford des 81-Jährigen entstand rund 3000 Euro, am Ford Mustang rund 10.000 Euro Sachschaden.