Schönau. (pol/lyd) Aus bislang ungeklärten Gründen ist eine 84-jährige Autofahrerin am Donnerstag kurz vor 18 Uhr in der Altneudorfer Straße von der Fahrbahn abgekommen und fast ungebremst gegen einen am Straßenrand geparkten Toyota geprallt. Wie die Polizei mitteilt, wurde dabei der Toyota mehrere Meter nach vorne geschoben und kam in einem Vorgarten zum Stehen.

Am Auto der Seniorin lösten die Airbags aus, die Frau wurde dadurch nach den jetzigen Erkenntnissen zum Glück wohl nur leicht verletzt. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde sie mit einem Rettungswagen in eine Klinik nach Heidelberg gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.