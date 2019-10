Nußloch. (pol/mare) Die Wendemanöver eines unbekannten Ford-Fahrers haben am Mittwochnachmittag die Fahrerin eines Linienbusses zu einer Vollbremsung gezwungen. Das teilt die Polizei mit.

Zunächst parkte der blaue Ford am Straßenrand. Der Fahrer wendete dann seinen Wagen und fuhr auf der Hauptstraße in Richtung Massengasse. Dann drehte er aber erneut und missachtete beim Einfahren in die Hauptstraße die Vorfahrt des Busses.

Mit quietschenden Reifen fuhr der Mann weg, kam jedoch wieder zurück und schrie dann die Busfahrerin an. Er parkte nochmals und verließ zusammen mit einer Frau und mindestens einem Kind das Auto.

Beschrieben wird der Mann wie folgt: etwa 30 bis 35 Jahre alt, 1,75 bis

1,80 Meter groß, schwarze Haare, kräftige Statur, vermutlich Bart. Er trug einen schwarzen Wollpullover.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 06222/57090 zu melden.