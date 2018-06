Nußloch. (pol/mün) Zwei Streifenbesatzungen und die Feuerwehren aus Nußloch und Sandhausen rückten am Mittwochabend gegen 21.20 Uhr aus, da eine Explosion in einem Anwesen in Nußloch gemeldet worden war.

Vor Ort stellte sich heraus, dass ein noch Unbekannter wahrscheinlich einen Feuerwerkskörper gegen die Rückseite eines Hauses abgefeuert haben muss. Laut Polizei wurde eine Scheibe beschädigt und die Bewohner hörten einen lauten Knall. Personen aber konnten sie keine erkennen. Angaben zur Schadenshöhe sind aktuell noch nicht möglich.

Die beiden Freiwilligen Feuerwehren waren mit insgesamt 20 Mann im Einsatz. Pyrotechnische Gegenstände wurden vor Ort nicht aufgefunden, so dass die Ermittlungen aktuell noch andauern.

Ein Anwohner der Straße verfolgte interessiert das Geschehen und beleidigte die eingesetzten Kräfte, berichtet die Polizei. Er sieht daher einer Anzeige entgegen.

Anwohner, die am Mittwochabend verdächtige Beobachtungen oder Personen wahrgenommen haben, sollen sich beim Polizeirevier Wiesloch unter der Rufnummer 06222/57090 melden.