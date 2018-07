Nußloch. (pol/mare) Die Serie von Navi-Diebstählen in der Region geht weiter. Diesmal sind die Autoknacker in Nußloch umgegangen.

In der Nacht auf Dienstag brachen die Täter gleich vier Autos - drei BMW und einen Mercedes - auf und stahlen aus den Fahrzeugen die Lenkräder beziehungsweise ein fest eingebautes Navigationsgerät. Außer in einem Fall gelangten die Unbekannten jeweils ins Auto, indem sie die Scheibe einschlugen.

Die betroffenen BMWs waren in der Hauptstraße, in der Humboldtstraße und in der Wilhelmstraße geparkt. Neben den Multifunktionslenkrädern ließen die Unbekannten aus zwei Fahrzeugen noch Bargeld mitgehen.

Im "Schleifpfad" wurde aus einem weißen Mercedes-Benz Kombi das Navigationssystem entwendet. Im Bereich des hinteren rechten Kotflügels konnten zudem Beschädigungen festgestellt werden, die vermutlich von den Tätern verursacht wurden.

Der gesamte Diebstahl- und Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Ob es sich in allen Fällen um dieselben Täter handelt, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Weitere Geschädigte und Zeugen, die zwischen 17.30 und 8.30 Uhr, verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter Telefon 06 21 / 1 74 44 44 zu melden.