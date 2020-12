Nußloch. (luw) Eingeschlagene Scheiben, Verpackungsmüll, vieles ist mit abgelaufenem Joghurt, Ketchup und anderen Essensresten verschmiert – und das nicht zum ersten Mal: Mindestens fünf Jagdsitze im Wald zwischen Nußloch und Maisbach sind laut Polizei seit Heiligabend beschädigt worden. "Das ist sehr hinterlistig", ärgert sich der fürs Revier "Nußloch Nord" zuständige Jagdleiter Norbert Berzel auf Nachfrage.

Im Gespräch mit der RNZ will er sich mit Verdächtigungen zurückhalten, sagt über die Wiederholungstat nur so viel: "Das ist jemand, der sich gut auskennt." Die Jagdsitze seien nämlich nicht von öffentlichen Wegen aus einsehbar. Zudem seien auch schon Wildkameras in diesem Revier gestohlen worden. Und vor etwa einem Jahr habe es ebenfalls Beschädigungen und Verschmutzungen durch abgelaufene Lebensmittel gegeben. "Da sammelt jemand mit Vorsatz abgelaufene Lebensmittel und verschmutzt damit unsere Sitze", schildert Berzel. Den Gesamtschaden aller Taten der vergangenen Monate schätzt er auf bis zu 4000 Euro.

Nach den ersten Beschädigungen seien die sogenannten Ansitzeinrichtungen bereits vor einiger Zeit verschlossen worden. "Wir mussten mittlerweile leider Scheiben einbauen und die Sitze abschließen", erklärt der Jagdleiter. Diesmal seien auch Teppiche mit alten Lebensmitteln beschmiert worden. "Den Boden der Sitze haben wir mit Teppich ausgelegt, damit man sich bei der Jagd leise bewegen kann." Nun sind diese Gegenstände wohl ein Fall für den Müll. Laut Berzel liegt das betroffene Revier zwischen den Jagdgebieten "Leimen" und "Nußloch Süd", entlang des "Wieslocher Weges". Ob auch dort ähnliche Fälle aufgetreten seien, weiß der Jagdleiter indes nicht.

Die Polizei berichtete am gestrigen Mittwoch von den Beschädigungen durch "bislang unbekannte Täter". Auch mit Käse wurden die Bauten demnach beschmiert. Polizeisprecher Dennis Häfner sagte auf Nachfrage, dass die Ermittlungen bisher "in alle Richtungen offen" seien. Wie bei ähnlichen zurückliegenden Fällen an anderen Orten könnten also radikale Tierschützer dahinter stecken; aber auch jugendlicher Vandalismus komme bei dieser jüngsten Tat in Frage.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Wer hier etwas Verdächtiges gesehen hat, wird gebeten sich unter Telefon 0 62 22 / 5 70 90 zu melden.

Update: Mittwoch, 30. Dezember 2020, 19.58 Uhr