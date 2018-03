Nußloch. (pol/gun) Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Sonntag die Scheibe eines abgestellten Autos eingeschlagen und sich eine Aktentasche vom Beifahrersitz geschnappt. Das berichtet die Polizei.

Die Besitzerin hatte das Fahrzeug am Samstagabend gegen 21 Uhr an der Hauptstraße 16 abgestellt und bemerkte am Sonntagvormittag um 11 Uhr den Einbruch. Die Schadenshöhe beträgt ungefähr 500 Euro.

Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter Telefon 0 62 22 / 5 70 90 in Verbindung zu setzen.