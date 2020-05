Nußloch. (luw) Dank der raffinierten Mithilfe eines vermeintlichen Opfers hat die Polizei einen mutmaßlichen Trickbetrüger verhaftet. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft gestern mitteilten, hatte offenbar eine Bande versucht, nach dem Vorgehen des "Enkeltricks" 50 000 Euro von einer 51-jährigen Frau zu erbeuten. Ein Mittäter des später Festgenommenen hatte demnach am vergangenen Donnerstag bei der Frau angerufen und sich als ein Familienangehöriger ausgegeben, "der angeblich aufgrund einer finanziellen Notlage dringend eine hohe Summe Bargeld benötige".

Thomas Bischoff, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft, erklärte gestern gegenüber der RNZ, dass sich der Unbekannte als ihr Neffe bei der Dame gemeldet habe. Als Grund für seine Notlage habe er angegeben, jüngst in einen Unfall verwickelt gewesen zu sein. Doch die 51-Jährige durchschaute die Masche sofort: Sie ging zum Schein auf die Forderungen des Anrufers ein und gab an, ihm 20 000 Euro in bar sowie mehrere Goldbarren aushändigen zu können; gleich nach dem Auflegen alarmierte sie die Polizei. Bei der anschließenden Geldübergabe nahm die Polizei einen 50-jährigen Verdächtigen fest.

"Analog zum Trick mit den falschen Polizeibeamten gibt es auch hier meist eine Bande, bestehend aus einem Anrufer, einem im Hintergrund tätigen Logistiker und einem Abholer", erklärte Polizeisprecher Dennis Häfner auf RNZ-Nachfrage. Hier habe man nun den mutmaßlichen "Abholer" als Teil der Bande festnehmen können.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete eine Haftrichterin beim Amtsgericht Heidelberg eine Untersuchungshaft gegen den 50-Jährigen an. "Die Richterin sah den Haftgrund der Flucht- und Verdunkelungsgefahr als gegeben an", heißt es in der gemeinsamen Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft. "Der Beschuldigte ist in Polen geboren und hat keinen Lebensmittelpunkt in Deutschland", erklärte Bischoff zu den Gründen für die Inhaftierung. Der 50-Jährige habe keine deutsche Staatsbürgerschaft.

Ob der Anruf bei der Nußlocherin – wie häufig bei vergleichbaren Betrugsmaschen – aus dem Ausland kam, konnte Polizeisprecher Häfner gestern nicht beantworten. Nun ermitteln Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft.

