Meckesheim. (pol/kaf) Unbekannte sind in der vergangenen Woche in ein Firmengebäude eingebrochen und haben dort mit einem Feuerlöscher gewütet. Wie die Polizei mitteilt, warfen die Täter im Zeitraum von Sonntag, 20. Dezember, 16 Uhr bis Samstag, 26. Dezember, 14.30 Uhr in der Eschelbronner Straße mit einem Stein eine Fensterscheibe auf der Rückseite eines Firmengebäudes ein und gelangten so ins Innere. Dort nahmen sie einen Feuerlöscher von der Wand und versprühten den Löschschaum. Ob auch etwas geklaut wurde, ist noch unklar. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06223/9254-0 beim Polizeirevier Neckargemünd zu melden.