Meckesheim. (pol/mün) In der Nacht zum Freitag brachen zwei Männer in eine Gaststätte in der Oberhofstraße ein. Dort hebelten sie zwei Geldspielautomaten auf und erbeuteten das Münzgeld.

Weil die Einbrecher gegen 0.25 Uhr die Alarmanlage auslösten, wurde der Haus-Eigentümer auf den Einbruch aufmerksam und eilte zum Tatort. Dort sah er, wie die beiden Täter in Richtung "Alla-Hopp-Anlage" davonrannten und verfolgte sie. In der Dunkelheit verlor er die Täter jedoch bald aus den Augen.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Polizeistreifen blieb erfolglos. Allerdings fanden die Beamten Teile der Beute, die die Täter auf ihrer Flucht verloren hatten.

Die beiden Einbrecher sollen etwa 1,80 Meter groß und schlank sein, trugen Sturmhauben und Kaputzenpullover. Zeugen sollen sich beim Polizeirevier Neckargemünd unter der Rufnummer 06223/92540 melden.