Mauer/Meckesheim. (pol/rl) Im Laufe des Freitags kam es in Mauer und Meckesheim zu jeweils einem Einbruch. Das teilte die Polizei am Samstag mit.

In der Mozartstraße in Mauer soll der Einbruch zwischen 13.30 und 21.40 Uhr stattgefunden haben. Die Täter hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten den Keller und die Wohnräume. Dabei erbeuteten sie Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro.

Auf frischer Tat ertappt wurden am Freitagabend um 20.45 Uhr zwei Einbrecher in der Königsberger Straße in Meckesheim. Sie hatten zunächst den Rollladen der Terrassentür angehoben um die dahinterliegende Tür aufzuhebeln. Dabei wurden sie von einem aufmerksamen Nachbar überrascht und flüchteten.

Wer an den beiden Orten zur den fraglichen Zeiten verdächtige Personen bemerkt hat, werden gebeten, die Kriminalpolizei unter 0621/174-4444 oder das Revier in Neckargemünd unter 06223/9254-0 anzurufen.