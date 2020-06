Leimen. (pol/gin) Wegen eines verbotswidrigen Abbiegevorgangs musste laut Polizei am Dienstagabend in Leimen eine Straßenbahn stark bremsen. Hierdurch wurden zwei Fahrgäste verletzt.

Eine 55-jährige Frau war kurz nach 18 Uhr mit ihrem Ford auf der Rohrbacher Straße in Richtung Nußloch unterwegs. An der Kreuzung zur Schwetzinger Straße musste sie zunächst an der roten Ampel anhalten. Bei Umschalten auf Grün bog die Autofahrerin unerlaubt nach links in die Turmstraße ab und schnitt die Straßenbahn.

Die Fahrer der Bahn leitete eine Notbremsung ein und konnte so eine Kollision vermeiden. Allerdings wurden dabei zwei Fahrgäste verletzt, einer davon schwer. Eine 52-Jährige musste zur Behandlung in eine Klinik eingeliefert werden. Über die Art und Schwere ihrer Verletzungen liegen keine weiteren Informationen vor.