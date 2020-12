Leimen. (pol/kaf) Ein Unbekannter hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag insgesamt 13 geparkte Autos zerkratzt. Wie die Polizei mitteilt, standen die Fahrzeuge in der Straße Im Hirschmorgen. Alle Autos waren an der dem Gehweg zugewandten Seite beschädigt, der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06224/17490 beim Polizeiposten Leimen oder außerhalb dessen Öffnungszeiten unter Telefon 06222/57090 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.