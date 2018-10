Leimen. (pol/fro) Unter Alkoholeinwirkung stehend verursachte am Sonntagabend kurz vor Mitternacht ein aus Ludwigshafen stammender Suzuki-Fahrer in der Römerstraße einen Unfall, wie die Polizei mitteilt.

In leicht aufgebrachtem Zustand, offenbar ging ein Streit voraus, beschleunigte er seinen Wagen zu stark, sodass er in der Folge von der Fahrbahn abkam und in die Mauer eines dortigen Anwesens krachte. Den Schaden beziffert die Polizei auf mehrere tausend Euro.

Aufgrund des Aufpralls war der Suzuki Swift nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme wehte den Beamten eine Alkoholfahne entgegen; sie ordneten eine Überprüfung an. Nach dem Ergebnis, immerhin maßen sie fast ein Promille, folgten auf der Dienststelle die Blutentnahme sowie die Einbehaltung der Wagenschlüssel und eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Heidelberg.