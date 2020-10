Leimen-Gauangelloch. (pol/mare) An einem Audi wurde in der Nacht auf Donnerstag in Gauangelloch die Heckscheibe eingeschlagen und Sitze, Navi und Lenkrad sowie alle Räder entwendet. Das teilt die Polizei mit.

Die Täter brachen nach 22 Uhr einen in der Schloßbergstraße bei der Freiwilligen Feuerwehr abgestellten Audi auf, in dem sie die Heckscheibe einschlugen. Das Fahrzeug schlachteten sie regelrecht aus: Aus dem Fahrzeuginnern wurden die kompletten Sitze, das Navigationsgerät sowie das Multifunktionslenkrad ausgebaut und entwendet. Weiter wurde das Auto "aufgebockt" und alle vier Reifen mit Felgen entwendet. Der Sach- und Diebstahlsschaden summiert sich auf rund 20.000 Euro.

Für den Abtransport des Diebesguts müssen die Täter ein größeres Fahrzeug benutzt haben. Die Polizei sucht Zeugen und bittet diese, sich unter Telefon 06224/17490 beim Polizeiposten Leimen oder außerhalb dessen Öffnungszeiten unter Telefon 06222/57090 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.