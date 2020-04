Leimen. (pol/car) Ein 52-jähriger Autofahrer wollte am Mittwoch in der Straße "Am Güterbahnhof" mit seinem Auto rückwärts wenden. Das Manöver missglückte und er prallte gegen einen Grundstückszaun, so die Polizei. Beim weiteren Rangieren beschädigte er einen zweiten Zaun. Der Vorfall ereignete sich um 23.10 Uhr.

Beim Eintreffen der Polizei habe der Fahrer schwankend neben dem Auto gestanden und sich nur mühsam artikulieren können. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,6 Promille. Auf dem Revier entnahm ein Arzt dem Fahrer eine Blutprobe. Die Beamten stellen seinen Führerschein sicher.

Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 3000 Euro.