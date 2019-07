Leimen. (pol/mün) Beim Zusammenstoß mit einem Auto wurde am Montagnachmittag ein 83-jähriger Fahrradfahrer in Leimen schwer verletzt. Der Senior war gegen 14.30 Uhr mit seinem Fahrrad in der Kurfürstenallee in Richtung Karlsruher Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Karolinger Allee missachtete er die Vorfahrt einer 38-jährigen Frau, berichtet die Polizei. Die Autofahrerin kollidierte mit dem Mann. Der stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Lebensgefahr konnte von den behandelnden Ärzten ausgeschlossen werden.