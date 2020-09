Leimen-St. Ilgen. (lesa) Buchstäblich im Boden versunken ist am vergangenen Freitag ein 53-jähriger Leimener. Zumindest bis zum Knie. Das teilte die Polizei am gestrigen Dienstag mit. Als der Mann gegen 18.30 Uhr auf der Kurpfalzstraße in Richtung des Spiel- und Bolzplatzes spazierte, stolperte er in einen Schacht zwischen Gehweg und Fahrbahn. Den Gullydeckel, der ebendies eigentlich verhindern sollte, hatte ein unbekannter Täter zuvor entwendet. "Der Mann ist gestolpert und knappe 70 Zentimeter in den Schacht eingesunken", erklärte Polizeisprecher Stefan Wilhelm auf RNZ-Nachfrage. Dabei habe er sich eine Fraktur am großen Fußzeh und mehrere Prellungen zugezogen.

Wieso der Mann statt auf dem Gehweg auf der Straße unterwegs war, konnte der Sprecher nicht beantworten. Wann der Gullydeckel entfernt wurde, ist ebenfalls unklar. "Wir gehen angesichts der Nähe zum Kinderspielplatz davon aus, dass ein Fehlen nicht lange unbemerkt geblieben wäre und der Deckel noch nicht lange weg war", so Polizeisprecher Wilhelm.

Nun sucht die Polizei Zeugen: Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter Telefon 06224/17490 beim Polizeiposten Leimen oder unter Telefon 06222/57090 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

Update: Dienstag, 8. September 2020, 19.45 Uhr