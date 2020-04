Heiligkreuzsteinach. (pol/car) Mit 1,6 Promille war ein 44-jähriger Autofahrer am Sonntag gegen 16.15 Uhr in der Schönauer Straße unterwegs.

Bei einer Verkehrskontrolle war den Polizeibeamten deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft aufgefallen, so die Polizei in einer Pressemitteilung. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht. Auf dem Polizeirevier entnahm ein Arzt eine Blutprobe. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des 44-Jährigen.