Gauangelloch. (pol/rl) Am vergangenen Wochenende wurde in zwei Garagen eingebrochen. Die Täter erbeuteten dabei Gegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro.

Der erste Einbruch ereignete sich in der Nacht vom Freitag auf Samstag in einer Garage in der Schönen Aussicht. Hierbei erbeuteten die Täter zwei neuwertige E-Bikes. In der darauffolgenden Nacht brachen möglicherweise dieselben Täter in eine Garage im Bammentaler Weg ein. Hier erbeuteten sie hochwertige Werkzeuge.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder bei wem ebenfalls eingebrochen wurde, kann sich unter der 06222/57090 an das Polizeirevier Wiesloch wenden.

Info: Hinweise zum Thema Schutz vor Einbrüchen gibt es auf www.polizei-beratung.de.