Eppelheim. (pol/mare) Eine Leiter wurde in Eppelheim zum Einbruchswerkzeug. Und die Polizei sucht nun den Besitzer der Leiter, wie die Beamten mitteilen.

Bereits am 27. November 2019 zwischen 22 und 23.30 Uhr brachen ein oder mehrere Täter in eine Firma in der Handelsstraße ein. Sie erbeuteten dabei mehrere Tausend Euro.

In diesem Zusammenhang fanden die Ermittler eine Aluminiumleiter in der Nähe des Tatorts, die der oder die Täter offenbar beim Einbruch benutzten.

Es handelt sich um einen oberen Teil einer Auszugsleiter. Die Kriminalpolizei sucht nun nach dem Eigentümer der Leiter oder nach Personen, die Hinweise auf diesen geben können. Sie können sich unter Telefon 0621/1744444 melden.