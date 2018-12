Eppelheim. (pol/mare) Zwei Unbekannte sind am Samstagabend in ein Einfamilienhaus in der Keplerstraße eingebrochen - und wurden von den Bewohnern erwischt. Das teilt die Polizei mit.

Die Täter schlugen die Glasscheibe der Terrassentür ein. Das Haus wurde durchsucht. Als die Bewohner gegen 20.45 Uhr nach Hause kamen, flüchteten die beiden Täter zu Fuß über angrenzende Gärten.

Eine sofort eingeleitete intensive Fahndung nach den Tätern verlief ergebnislos. Der entstandene Sach- und Diebstahlsschaden konnte bislang nicht beziffert werden.

Bei den beiden Einbrechern soll es sich um mindestens einen Mann gehandelt haben, die wie folgt beschrieben wurde: kurzer dunkler Vollbart, schlank, bekleidet war er mit einem dunklen Strickpullover mit Muster sowie einer dunklen Hose, er führte eine kleine schwarze Umhängetasche mit sich. Der zweite Täter konnte nicht beschrieben werden. Wer etwas gesehen hat, kann sich mit der Kriminalpolizei, Telefon 0621/1744444, in Verbindung setzen.