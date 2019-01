Dossenheim. (pol/mare) In der Nacht auf Mittwoch ist ein Unbekannter in eine Bäckereifiliale am Bahnhofsplatz eingebrochen. Das berichtet die Polizei.

Der Täter hebelte die elektrische Schiebetür auf. Dann brach er zwei Kassen auf und stahl ein Tresor. Der Sachschaden am Inventar und den Kassen beträgt mindestens 3000 Euro, der Diebstahlschaden beläuft sich auf 1500 Euro.

Wer etwas zu dem Fall berichten kann, kann sich an die Polizei wenden. Telefon: 06221/45690.