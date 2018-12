Dossenheim. (pol/mare) Unbekannte brachen zwischen Freitag- und Samstagnachmittag in eine Zahnarztpraxis im Ärztehaus in der Bergstraße ein und stahlen diverse Utensilien. Das meldet die Polizei.

Die Einbrecher hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang zur Praxis. Sie nahmen Geld aus der Geldkassette, eine Saeco-Kaffeemaschine sowie einen Akkustaubsauger der Marke Bosch im Gesamtwert von über 1000 Euro. In welcher Höhe Schaden an dem aufgehebelten Fenster entstand, ist aktuell noch nicht geklärt.

Zeugen des Einbruchs werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Heidelberg-Nord, Telefon 06221/45690, aufzunehmen.