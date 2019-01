Dossenheim. (pol/mare) Unbekannte sind am frühen Donnerstagnachmittag in ein Einfamilienhaus in der Schauenburgstraße eingebrochen. Das teilt die Polizei mit.

Zwischen 13 und 14 Uhr drangen sie über den Balkon auf der straßenabgewandten Seite in das Haus ein und erbeuteten Bargeld und Schmuck. Die Höhe des Gesamtschadens steht noch nicht fest.

Nach den ersten Ermittlungen der Polizei dürften der oder die Täter möglicherweise über die Straße "Im Hosend" oder über die Schauenburgstraße und den "Oberen Burggarten" geflohen sein.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem oder den Tätern sowie erste Nachbarschaftsbefragungen verliefen bislang ohne Ergebnis.

Eine Spurensicherung am Tatort wurde bereits von Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg vorgenommen.

Zeugen können sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord, Telefon 06221/45690, oder beim Kriminaldauerdienst, Telefon 0621/1744444, melden.