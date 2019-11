Dossenheim. (pol/mare) In der Nacht auf Samstag sind Unbekannte in eine Apotheke in Dossenheim eingebrochen. Das berichtet die Polizei.

Die Einbrecher hebelten zwischen 21.45 und 7.45 Uhr die gläserne Eingangstür der Apotheke in der Ringstraße auf und drangen in den Verkaufsraum ein. Hier öffneten sie die Wechselgeldkassen und stahlen daraus das Bargeld. Anschließend durchwühlten sie mehrere Schubladen, bevor sie sich ins Labor und ins Medikamentenlager gingen, wo sie sämtliche Schränke öffneten und durchsuchten.

Aus einem Tresor entnahmen sie den gesamten Inhalt und verstauten ihn in einer Tüte, die sie letztendlich jedoch in den Geschäftsräumen zurückließen. Nach derzeitigem Sachstand wurden das Wechselgeld und weiteres Bargeld aus dem Tresor entwendet. Inwiefern auch Medikamente gestohlen wurden, ist derzeit noch unklar.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, bittet die Polizei, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord, Telefon 06221/45690, zu melden.