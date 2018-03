Dossenheim. (pol/mare) Am Mittwochnachmittag ist in der Straße "Am Sportplatz" ein Autoknacker am Werk gewesen. Er konnte am helllichten Tag seine Tat ausführen. Das meldet die Polizei.

Der Besitzer hatte seinen Opel gegen 13.30 Uhr auf einem Parkplatz abgestellt. Als er gegen 16.15 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, war die Seitenscheibe eingeschlagen.

Ein Unbekannter hatte diese zerstört und anschließend eine im Fußraum liegende Tasche gestohlen. Darin befanden sich Bargeld, persönliche Unterlagen und Wertgegenstände. Der entstandene Sachschaden beläuft sich obendrein auf ungefähr 500 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord unter Telefon 0 62 21 / 4 56 90 zu melden.