Neckargemünd. (pol/mare) Die Scheiben zweier geparkter BMW in der Peter-Schnellbach-Straße undin der Vierburgenstraße im Stadtteil Kleingemünd sind in der Nacht zu Donnerstag eingeschlagen worden. Das Ziel der Täter: die Navigationsgeräte. Damit sind die Navi-Diebe in Neckargemünd angekommen, wie die Polizei berichtet.

Die Autos wurden durch die eingeschlagenen Scheiben entriegelt, so gelangten die Diebe in die Innenräume. Fachmännisch ausgebaut und gestohlen wurden Lenkrad, Airbag sowie Navigationsgeräte.

Die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit noch nicht exakt bekannt, dürfte sich allerdings auf mehrere tausend Euro belaufen. Die Fahrzeughalter stellten die Autos ordnungsgemäß am Mittwochabend ab und mussten am nächsten Morgen die Diebstähle feststellen.

Die Besitzer erstatteten Anzeige beim Polizeirevier Neckargemünd, das nun unter Telefon 06223/92540 sachdienliche Hinweise entgegen nimmt.