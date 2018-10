Nußloch. Einem Trickdiebstahl fiel am Dienstagmorgen, 5. März, eine 79-jährige Frau in der Hauptstraße zum Opfer. Gegen 9.45 Uhr läutete ein junger Mann an der Wohnung und verschaffte sich unter dem Vorwand, für einen Nachbarn etwas abgeben zu wollen, Zutritt in die Wohnung des Opfers. Der Täter bat um einen Zettel und einen Stift, um eine Notiz zu hinterlassen. In einem unbeobachteten Moment betrat ein zweiter Täter die Wohnung, durchsuchte die Räume, entwendete Sparbücher und Bargeld und verließ den Tatort. Die Geschädigte sah durch das Fenster, wie sich die beiden Personen zu Fuß entfernten. Misstrauisch geworden, läutete sie beim Nachbarn und stellte fest, dass dieser zu Hause und niemand bei ihm geläutet hatte. Zeugen werden gebeten, sich unter 06222/57090 bei der Polizei Wiesloch zu melden. (pol)