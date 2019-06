Von Pia Geimer

Zwingenberg. Vor einigen Jahren ist die aus der Region stammende Sopranistin Sonja Maria Westermann in die Welt hinausgezogen, um die Opernbühne zu erobern. Im Sommer kommt sie wieder einmal in die alte Heimat, um in Zwingenberg bei den Schlossfestspielen die Gräfin Almaviva zu singen. Der RNZ stand sie vor dem Probenstart der neuen Spielzeit Rede und Antwort.

Frau Westermann, im Sommer werden Sie in Zwingenberg wieder einmal in einer Hauptrolle zu erleben sein: als Gräfin in "Figaros Hochzeit". Für Sie waren die Schlossfestspiele sogar der Startschuss zu Ihrer Opernkarriere, oder?

Meinen ersten Auftritt in Zwingenberg hatte ich 2012 als Solistin in Carl Orffs "Carmina Burana". Diese Einladung kam sehr spontan vom damaligen Intendanten Karsten Huschke, dem ich vorgesungen hatte und der mich sogleich engagierte und mir dann für das Folgejahr die Rolle der Rosalinde in "Die Fledermaus" anbot. Damit war ich erstmals Teil der Zwingenberg-Familie, und es war eine unvergesslich schöne Zeit mit den Kollegen, in dieser besonderen Atmosphäre. 2013 habe ich überhaupt erst auf der Opernbühne debütiert, wie man so schön sagt: "Così fan tutte", "Götterdämmerung" und dann die Rosalinde in Zwingenberg, alles innerhalb von vier Monaten. Das war sehr aufregend für mich.

Und danach ging es richtig los bei Ihnen?

Mein erstes festes Engagement bekam ich in Sachsen, und damit konnte ich weitere Angebote aus Zwingenberg leider nicht mehr annehmen, weil ich dann in den Sommerproduktionen an "meinem" Theater auf der Bühne stand. Momentan arbeite ich freischaffend an verschiedenen Häusern, bin also sehr viel unterwegs. Allerdings merke ich immer wieder, wie klein diese Welt auch ist. Überall trifft man Menschen, die man kennt oder mit denen einen etwas verbindet. Das ist schön. Und es hilft mir, dort für den Moment "zu Hause" zu sein, wo ich eben bin. Ich habe aber speziell in Deutschland noch keine Natur gefunden, die mir besser gefallen hätte als der Odenwald. Je mehr ich sehe, umso mehr erkenne ich, in welch kleinem Naturparadies ich aufgewachsen bin.

Was bedeutet es heute für Sie, in der alten Heimat in Zwingenberg aufzutreten?

Ich freue mich unendlich! Je länger ich weg bin, umso größer scheint auch die Sehnsucht meines "Heimat-Publikums" zu werden, mich wieder zu sehen und zu hören. Mir war das gar nicht bewusst, wie hoch diese Wertschätzung ist. Mein Liederabend in Waldbrunn im November 2018 war überwältigend: Das Schulhaus in Schollbrunn platzte aus den Nähten! Ich kann kaum ausdrücken, wie sehr mich diese Gegenliebe berührt, und so bemühe ich mich, mehr und mehr auch wieder im Neckar-Odenwald-Kreis musikalisch präsent zu sein.

Worauf freuen Sie sich besonders bei der kommenden Festspielzeit?

Mit einem Sänger wie Matias Tosi als Regisseur zusammenzuarbeiten, ist besonders reizvoll. Ich habe ihn inzwischen persönlich kennengelernt, und wir haben bezüglich des "Figaro" bereits einiges besprechen und ausprobieren können. Sein Erfahrungsschatz ist immens, seine Leidenschaft für Mozart, dessen Sprache, Musik und Intuition ist ansteckend. Sein Regiekonzept gefällt mir sehr, ich darf aber dazu noch nichts verraten. Es verspricht eine inspirierende Probenzeit sowie sehr spannende Vorstellungen zu werden.

Auch mit Rainer Roos als musikalischem Leiter und Intendanten ist es meine erste Zusammenarbeit. Ich finde ihn sehr sympathisch, voller Elan - und was er in Zwingenberg umsetzt, verfolge ich schon die letzten Jahre mit Begeisterung. Wir hatten viel Spaß während meines Vorsingens. "Figaros Hochzeit" ist uns beiden nicht neu und so werden wir gemeinsam sicherlich musikalisch Schönes zaubern! Er hat insgesamt einen super Cast zusammengestellt, viele verschiedene Persönlichkeiten, davon lebt diese Oper. Ich bin schon ganz aufgeregt!

Zwingenberg hat sich zu einem renommierten Spielort gemausert; stimmt der Eindruck?

Viele wissen oft nicht, wo das ist, wo ich herkomme. Aber erstaunlich vielen - nicht nur im Theaterbereich - sind die Schlossfestspiele Zwingenberg ein Begriff. Mich macht das stolz! Das Herzblut aller Beteiligten, die diese Festspiele stützen, überträgt sich weit über die Region hinaus. Deshalb: Kümmert euch um Karten und kommt. Wir werden Euch bestens unterhalten! Sprecht mich und die Kollegen gerne nach den Vorstellungen an. Ich freue mich über jedes Wiedersehen!