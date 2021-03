„Eine Demokratie, in der mehr als die Hälfte der Bevölkerung weder in den Parlamenten noch in der Regierung angemessen vertreten ist, ist erst eine Demokratie am Anfang“, zitiert Angelika Bronner-Blatz die Soziologin Prof. Dr. Helge Pross. Symbolfoto: dpa

Von Noemi Girgla

Neckar-Odenwald-Kreis. Gleichberechtigung ist das Schlagwort, um das es beim Weltfrauentag geht. Im Mittelpunkt steht, auf Gewalt gegen und Benachteiligung von Frauen weltweit aufmerksam zu machen – und dagegen anzukämpfen. Die RNZ hat sich mit Angelika Bronner-Blatz, Beauftragte für Chancengleichheit und Frauenförderung im Neckar-Odenwald-Kreis, darüber unterhalten, wie der 8. März zum Weltfrauentag wurde, welche Themen auch in Hinsicht auf die Pandemie im Kampf um die Gleichberechtigung dominieren und warum gendern so wichtig ist.

Frau Bronner-Blatz, wie wurde der 8. März eigentlich zum Weltfrauentag? Warum gerade dieser Tag?

Historisch gesehen beginnt die Geburtsstunde des Internationalen Frauentages mit der Zweiten Internationalen Sozialistischen Frauenkonferenz am 27. August 1910 in Kopenhagen, bei der die Einführung dieses Tages beschlossen wurde. Erstmals begangen wurde der Internationale Frauentag am 19. März 1911, also vor 110 Jahren, in Dänemark, Deutschland-Österreich, Ungarn und der Schweiz. 1977 erklärten die Vereinten Nationen dann den 8. März zum Weltfrauentag.

Angelika Bronner-Blatz ​. Foto: zg



Welche Themen dominieren an diesem Weltfrauentag? Haben sich diese im Vergleich zu den letzten Jahren und auch durch die Pandemie verändert?

Weltweite Organisationen fordern zu diesem Anlass die volle soziale, wirtschaftliche, kulturelle und politische Gleichstellung von Frauen und mahnen zugleich Missstände wie Gewalt gegen Mädchen und Frauen an. Das sind nach wie vor die wichtigen Themen, auch wenn uns derzeit weltweit die Eindämmung des Coronavirus und dessen Mutationen beschäftigt.

Und welches Thema ist derzeit das brisanteste im Neckar-Odenwald-Kreis?

Nun, wir gehen in unserem Kreis viele Themen an. Auf alle einzugehen, würde den Rahmen dieses Interviews dann doch sprengen. Daher nenne ich nur einige: klischeefreie Berufswahl, Vereinbarkeit von Beruf und Care-Arbeit (Sorgearbeit) für Frauen und Männer und politische Teilhabe. Auch auf Sicherheit und Gewaltfreiheit wirken wir hin. Wir haben in unserem Kreis ein gutes Hilfesystem zu häuslicher Gewalt entwickelt und werden nicht müde, für dieses Thema zu sensibilisieren. In diesem Zusammenhang möchte ich auf unseren Präventionsfilm "Das Schweigen brechen" hinweisen. Er gibt auf sehr empathische Weise Einblicke in die Arbeit unseres Frauenhauses. Der Film ist im Landratsamt und an den Kreismedienzentren verfügbar.

Nun war ja häufig zu lesen, dass gerade Frauen durch die Pandemie doppelt belastet würden. Konnten Sie das auch feststellen?

Ja, die Frage der Vereinbarkeit von Beruf und Care-Arbeit als partnerschaftliche Aufgabe rückt pandemiebedingt noch einmal verstärkt in den Blickpunkt und meine Wahrnehmung ist: Die jungen Familien (die neuen jungen Mütter und neuen jungen Väter) haben sich auf den Weg gemacht und haben mittlerweile arbeitsteilige und gut funktionierende Lösungen gefunden.

"Gendern" ist gerade in aller Munde. Die Frauen wollen nicht nur mitgemeint, sondern auch explizit mitgenannt werden. Wie haben Sie diese Entwicklung erlebt?

Die alleinige männliche Form für alle, also das generische Maskulinum, gibt es in seiner heutigen Form erst seit dem 19. Jahrhundert. Bis dahin waren mit den meisten Bezeichnungen wie "Bürger", "Pfarrer" oder "Richter" tatsächlich nur Männer gemeint. Frauen gab es in den meisten dieser Positionen nicht, also mussten sie auch nicht benannt werden. Frauen heute nehmen auf vielfältige Weise in unserer Gesellschaft ihren Platz ein und leisten wertvolle Beiträge in Beruf und Familie. Der Sprachgebrauch der alleinigen männlichen Form, in der die Frauen mitgemeint sind, wird dieser Tatsache nicht gerecht. Ich denke, unser aller Ziel ist es, Frauen und Männer auf respektvolle Art und Weise anzusprechen und sichtbar zu machen und das gelingt uns mit geschlechtergerechter Sprache.

Die einzige Bürgermeisterin im Kreis ist kürzlich nicht wiedergewählt worden. Wie sieht es mit der politischen Teilhabe von Frauen allgemein und spezifisch im NOK aus?

Der Frauenanteil im Europäischen Parlament beträgt 36,8 Prozent (2019), im Deutschen Bundestag liegt er aktuell bei 31,4 Prozent (2021), im baden-württembergischen Landtag sind von 143 Abgeordneten nur 38 Frauen (26,6 Prozent, Stand 2021). In unserem Kreistag liegt der Frauenanteil bei 22 Prozent (2019). Der Frauenanteil in den Gemeinderäten unseres Kreises beträgt gut 17 Prozent (2019). Da ist noch deutlich Luft nach oben, oder um es mit den Worten der verstorbenen Soziologin Helge Pross zu beschreiben: "Eine Demokratie, in der mehr als die Hälfte der Bevölkerung weder in den Parlamenten noch in der Regierung angemessen vertreten ist, ist erst eine Demokratie am Anfang."

Mit welcher bekannten Frau der Weltgeschichte würden Sie gerne mal einen Kaffee trinken und worüber würden Sie dabei mit ihr sprechen?

Weltgeschichte hat die Frau nicht geschrieben, die mir dazu einfällt, aber ich bewundere ihre Stärke, ihren Mut und ihre Willenskraft. Ich spreche von Margarete Steiff. Geboren 1847 in Gingen erkrankte sie im Alter von 18 Monaten an hohem Fieber, danach waren ihre Beine gelähmt, ihren rechten Arm konnte sie nur unter Schmerzen belasten. Ihrer Erkrankung zum Trotz gründete sie 1880 ein Unternehmen. Der erste Verkaufsschlager war das "Elefändle", später sollten weitere Stofftiere folgen. Die Plüschtiere mit dem Knopf im Ohr sind heute weltweit bekannt. Eigentlich, so könnte man denken, waren Margarete Steiff wegen ihrer Körperbehinderung alle Tore verschlossen. Ich würde mehr erfahren wollen über ihr Leben, ihren Mut und ihre Willenskraft.