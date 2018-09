Mosbach-Neckarelz. Am 25. und 26. September wird es in Neckarelz bunt und exotisch. Denn dann schlägt der Großzirkus Charles Knie seine Zelte auf dem Messplatz auf und zeigt an beiden Tagen in insgesamt drei Vorstellungen, was er zu bieten hat. In der Saison 2018 präsentiert die internationale zusammengesetzte Truppe eine neue Show, die das Gesicht des traditionellen Zirkus verändern moderner erscheinen lassen soll. "Wir vereinen in dieser Show die unterschiedlichsten Talente zu einem großen Ganzen aus Zirkus, Theater, Musik und Show, verrät der junge Zirkusdirektor Sascha Melnjak.

Ein Hauch von Hollywood weht in der Knie-Manege, wenn Alexander Lacey seine 13 Raubkatzen präsentiert. Alle nur denkbaren Preise hat er im Laufe seiner Karriere abgeräumt, darunter auch die höchste Auszeichnung beim Internationalen Circusfestival von Monte Carlo. Nach einem sechsjährigen Engagement als Star des "Ringling Bros. & Barnum and Bailey Circus", dem größten Zirkus der Welt in den Vereinigten Staaten, ist Lacey nun zurück in Europa.

Darüber hinaus gehören die vielen hauseigenen Tiere zum großen rollenden Zirkus-Zoo. Edle Pferde, Miniponys, Zebras, Kamele, Dromedare, viele unterschiedliche exotische Rinder, Lamas und sogar Kängurus und Vogelstrauße werden von Tierlehrer Marek Jama bereits seit Jahren betreut, ausgebildet und in der Manege präsentiert. Im Januar 2017 wurde der Tierfreund Jama für seine Tiernummern von Prinzessin Stéphanie von Monaco beim "41. Internationalen Circusfestival von Monte Carlo" mit dem begehrten "Silbernen Clown" ausgezeichnet.

Die weiteste Anreise in diesem Jahr hatten die Mitglieder der Truppe "Messoudi" aus Australien. Die vier sympathischen Brüder sind bekannt für ihre akrobatische Handstandnummer. Mit unterschiedlichen Flugfiguren und dem legendären dreifachen Salto-Mortale weiß die sechsköpfige Truppe "Flying Wulber" zu begeistern.

Wirklich gute Clowns sind selten, fündig geworden sind die umtriebigen Zirkusmacher in Venezuela. In Südamerika ist er ein Star, nicht umsonst wurde ihm von einem begeistertem Publikum der Titel "Prince of Clowns" verliehen. Erstmalig tritt Henry nun in einer deutschen Manege auf. Auch die weiteren Künstler, Artisten, Musiker und Tänzerinnen, die bei Knie in der Manege stehen oder durch sie wirbeln, sind preisgekrönt.