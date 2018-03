Von Heiko Schattauer

Mosbach. Der kleinen Pandora ist die Kamera völlig egal. Sie ist total in ihrem Element, der Bewegungsparcours, den Gabriele König ihr da aufgebaut hat, ist eben um einiges spannender als die zwei Männer mit ihren seltsamen Aufnahmegeräten. Die aufgeweckte Fünfjährige wird von Durchgang zu Durchgang sicherer, auch wenn die Fernsehkamera sie auf Schritt und Tritt verfolgt.

Pandora arbeitet in der Praxis von Gabriele König in Mosbach an ihrer Entwicklung, gemeinsam mit der erfahrenen Therapeutin. Das Konzept, das Gabriele König dabei verfolgt, hat nun auch die Redakteure des ZDF-Formats "Volle Kanne" aufmerksam gemacht. Am kommenden Mittwoch, 14. März, soll in der Vormittagssendung ein Beitrag über "Familien-Ergo" made in Mosbach zu sehen sein.

Schon vor einigen Jahren hat die Mosbacher Therapeutin gemeinsam mit Dr. Dernick (dem geistigen Vater des Konzepts) den Ansatz Familien-Ergo weiterentwickelt. Bundesweit war Gabriele König in der Folge mit Seminaren und Fortbildungsangeboten zum Thema unterwegs. Nachdem Dernick vor Kurzem selbst im Fernsehen über die Konzeption berichtete, nahm das ZDF-Redaktionsteam Kontakt zu König auf. Vergangene Woche nun war ein Filmteam mehrere Stunden in den Praxisräumen der Ergotherapeutin, die mit ihrem Mitarbeiterteam auf dem Stockbronner Hof zudem tiergestützte Therapie und Pädagogik anbietet, zu Gast. Und rückte Hauptdarstellerin Pandora ins rechte Licht.

"Wir versuchen, Kinder mit Entwicklungsverzögerungen selbstständiger zu machen", umreißt Gabriele König einen Ansatz von Familien-Ergo. Den Kindern will man so helfen, Reize besser verarbeiten, ganz alltägliche Dinge besser bewältigen zu können. "Förderung im häuslichen Umfeld mit Alltagsaktivitäten", konkretisiert König.

Familien-Ergo sieht sie als praxis- und alltagsorientierte Ergänzung zur eigentlichen Ergotherapie. Mit Pandora, die aufgrund einer schweren Erkrankung mit Entwicklungsverzögerungen zu kämpfen hat, arbeitet König unter anderem an deren Gleichgewichtsproblemen, an ihrem Zutrauen in sich selbst.

Der Fünfjährigen scheint diese "Arbeit" durchaus Freude zu bereiten, da nimmt man auch mal Beobachter mit seltsamen Gerätschaften in Kauf. Auch im eigenen Zuhause in Billigheim wird Pandora dann noch ein bisschen gefilmt, in der nächsten Woche kann sie sich dann selbst im Fernsehen bewundern.

Info: Der Beitrag über Pandora und Familien-Ergo soll in den kommenden Tagen bei "Volle Kanne" (9.05 bis 10.30 Uhr) zu sehen sein.