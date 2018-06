So ähnlich wird es in den nächsten vier Wochen vielerorts in Deutschland aussehen: Fußballfans genießen die Spiele der Fußball-WM in Kneipen und Biergärten beim Public-Viewing. Das perfekte Fußballerlebnis hängt neben der Leinwandgröße auch von der Übertragungsart ab. Symbolfoto: dpa

Von Debora Gruhler

Mosbach. Kick-Off in Moskau, Anpfiff in Mosbach: Am Donnerstag öffnet das Stadtwerke-WM-Fandorf in Mosbachs Großem Elzpark erstmals seine Tore. Auf 30 Quadratmeter-Leinwand und mit reichlich anderen Fußballfreunden lässt sich hier unter freiem Himmel mitfiebern. Wer auf Rudelgucken keine Lust hat, kann die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 natürlich auch auf dem eigenen Sofa genießen.

Auch ein Riesen-Spaß - wenn nicht gerade der Nachbar früher jubelt. Bis zu 50 Sekunden (!) kann die Zeitverzögerung bei unterschiedlichen Übertragungsarten betragen. Auch beim Senderangebot und der Bildqualität gibt es Unterschiede. Die RNZ hat sich schlau gemacht, wann, wie und wo die Tore (übertragungstechnisch) fallen.

Bei der WM 2018 teilen sich die ARD und das ZDF die Übertragungsrechte aller 64 Spiele der WM im Free-TV. Die ARD beginnt mit dem Eröffnungsspiel, Russland gegen Saudi-Arabien, am heutigen Donnerstagabend, das erste Gruppenspiel der Deutschen gegen Mexiko ist dann im Zweiten Deutschen Fernsehen zu sehen. Ab dem Achtelfinale wechseln sich dann die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ab - die ARD ist zuerst am Ball.

Hintergrund Hier gibt's Public Viewing in Mosbach Stadtwerke-WM-Fandorf: Im Großen Elzpark werden alle Spiele auf 30-qm-LED-Großleinwand gezeigt. Mosbacher Brauhaus: WM-Biergarten mit insgesamt acht Großbildschirmen und fünf Leinwänden. Ludwig Mosbach: Auf Großleinwand werden Eröffnungsspiel, alle deutschen Spiele und alle Partien ab Viertelfinale gezeigt. Krone Diedesheim: Übertragung auf mehreren TV-Geräten im Biergarten. Alt-Mosbach: WM-Zelt mit zwei 80 Zoll-Bildschirmen, Gewinnspiel. Bistro Live im Elzstadion: Biergarten mit Riesenbildschirm, Tippspiel (Lokalrunde bei deutschem Sieg). Bistro Kandelschuss: Auf einer Großbildleinwand und mehreren Fernsehgeräten werden alle Spiele innerhalb der Öffnungszeiten übertragen. Wirtshaus Schützenstadl: Riesenleinwand und acht weitere Bildschirme; Specials bei deutschen Toren.

Wie bereits bei der WM 2014 können alle Spiele live und in voller Länge auch über das Internet verfolgt werden. ARD und ZDF bieten über ihre Online-Mediatheken (live.daserste.de oder zdf.de/live-tv) neben Informationen und Zusatz-Beiträgen rund um die WM auch die Möglichkeit, Spiele aus zusätzlichen Kamera-Perspektiven zu verfolgen. Auch im Nachhinein können hier verpasste Spiele noch einmal angeschaut werden. Sowohl im Fernsehgerät als auch über Online-Streams zeigen ZDF und ARD alle Spiele in bester HD-Qualität.

Pay-TV-Anbieter Sky wirbt hingegen mit der erstmaligen Übertragung von WM-Spielen in neuester UltraHD-Qualität. Insgesamt sollen 25 WM-Spiele - darunter das Eröffnungsspiel und alle deutschen Begegnungen - live zu sehen sein. Dafür ist neben dem Sky+Pro Receiver jedoch auch ein Empfangsgerät mit entsprechender UHD-Leistung notwendig.

Ob nun in Standardauflösung bzw. HD bei den Öffentlich-Rechtlichen oder in UltraHD bei Sky: "Erstjubelgarantie" hat man nur bei Empfang über Satellit. Wie etwa das "c’t Magazin" für Computer und Technik auch für diese WM wieder ermittelt hat, sieht man über die klassischen TV-Empfangswege DVB-T2 HD und Kabel den Ball 2,5 bis 6,5 Sekunden später im Tor als über Satellitenempfang. Das können gerade beim Elfmeterschießen sehr lange Sekunden werden.

Deutlicher ist die Zeitverzögerung bei Streaming-Diensten, etwa über Zattoo, Waipu und TV Spielfilm oder bei Livestreams von ARD und ZDF. Diese Übertragungsart ist beliebt, weil sich dadurch besonders einfach WM-Spiele über mobile Displays oder Projektoren im Heimkino oder Garten zeigen lassen. Jedoch hinkt hier das Bild bis zu 50 Sekunden hinterher - unter Umständen verpasst man da gleich mehrere Tore.

Wer sich also nicht vom Nachbarn die Spannung beim WM-Gucken nehmen lassen möchte, fährt bzw. schaut mit Satelliten- oder Antennen-Empfang am besten. Alternativ bietet sich der Gang zum Public-Viewing im kleinen Rahmen in einer der vielen Gaststätten an, in denen man mit anderen Fans gemeinsam - und ohne eventuell vorzeitig jubelnde Nachbarn - Fußball genießen kann.