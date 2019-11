Mosbach. (ar) Aus Obrigheim kommt er her – und er wird uns sagen, es weihnachtet sehr! Der Christbaum auf dem Marktplatz in Mosbach steht. Das Aufstellen lief am gestrigen Donnerstagmorgen wie am Schnürchen. Es findet zwar jedes Jahr statt, und doch ist es immer wieder ein Ereignis: Das Aufstellen des Christbaums verfolgten zahlreiche Bürgerinnen und Bürger. Unter ihnen auch der Spender dieser edlen Tanne: Claus-Peter Jordan. „Ich freue mich sehr, dass die Tanne nun die historische Fachwerkstadt schmückt.“ Sie möge über die kommende Advents- und Weihnachtszeit die großen und kleinen Besucher(innen) Mosbachs erfreuen.

Direkt vom ehemaligen Standort in Obrigheim ging es am Donnerstagmorgen auf einem Sattelschlepper der Baufirma Meny ins Herz der Mosbacher Altstadt. Dort wartete bereits ein Scholl-Kran, um den etwa 1,7 Tonnen schweren Weihnachtsbaum hoch in die Luft und wieder sicher auf den Boden zu heben. Wie alle Jahre wieder wurde der Riese in der Mitte des Marktplatzes dann unter vereinten Kräften von mehreren Bauhofmitarbeitern der Stadt aufgestellt und mit Holzscheiten fest verklemmt. Kerzengerade – und hoffentlich bombenfest – steht er nun dort. „Ich bin froh, dass alles so gut geklappt hat. Das Team der Stadt ist einfach toll eingespielt“, lobte Claus-Peter Jordan und verfolgte bewegt das Spektakel vor dem Rathaus.

Der edle Spender, der seit vielen Jahren als freier Mitarbeiter der RNZ u. a. über das Obrigheimer Geschehen berichtet, erinnerte sich, wie er den heute rund zwölf Meter großen Baum 1969 mit eigenen Händen in seinen Garten gesetzt hatte – damals noch mit einer Höhe von rund 50 Zentimetern. „Es ist für mich bewegend, zu sehen, wie der Baum heute hier aufgestellt wird“, gab Jordan einen Einblick in seine Gefühlswelt. Verständlich, schließlich macht man so was auch nicht alle Tage. Um sieben Uhr rückten die Bauhofmitarbeiter in Obrigheim an, um die stattliche Tanne gesichert zu fällen und über das Haus von Claus-Peter Jordan zu hieven. „Anschließend wurde der Baum mit Polizei-Geleit und Blaulicht nach Mosbach gebracht“, erläuterte Jordan. Dort wird er auch den Weihnachtsmarkt schmücken und für viel Freude sorgen.