Mosbach. (schat) Dass die Verantwortlichen von "Mosbach Aktiv" um kreative Ideen nicht verlegen sind, haben sie nicht erst in der Coronakrise demonstriert. Schaufenstergalerie, Altstadtflimmern oder Adventszauber – die alternativen Aktionen bereicherten die Innenstadt und kamen bei Einwohnern und Besuchern gut an. Seit Mittwoch haben aber nun auch wieder die Einzelhändler in Mosbach verordnete Auszeit. Mit der neuen Corona-Verordnung ging die Schließung der allermeisten Geschäfte einher.

"Wir sind trotzdem für unsere Kunden da", betont Holger Schwing – und erklärt auch gleich, wie: "Auf unserer gemeinsamen Internetseite sind inzwischen 14 Webshops eingerichtet, sieben weitere Fachgeschäfte bieten einen Onlineservice an", konkretisiert der Mosbach-Aktiv-Vorsitzende. Mit wenigen Klicks geht es da ganz einfach durchs Sortiment der Mosbacher Einkaufswelt – statt in der Fußgängerzone aus sicherem Abstand vom heimischen Wohnzimmer aus. Damit das Alternativangebot auch rund und stimmig ist, wird das im Webshop geschnürte Paket auch frei Haus geliefert.

Der Mosbach-Aktiv-Vorsitzende wird da dann eben auch zum Paketboten: "Gestern habe ich mit meiner Tochter zusammen eine Odenwald-Liefertour gemacht, gut 15 Stationen", berichtet Schwing. Dabei hatte er nicht nur Ware aus seinen eigenen Modeläden im Elektro-Lieferwagen. "Wir stimmen uns da immer ab. Derjenige, der ausfährt, nimmt natürlich auch die Lieferungen der anderen Fachgeschäfte mit." Der Austausch über die Service-Touren läuft dabei über WhatsApp.

Schwing und seine Kollegen hoffen, dass sie auch in den kommenden Tagen noch öfter durch den Odenwald touren dürfen – um zu möglichst vielen Kunden zu kommen, die nicht mehr in die Läden kommen können.

Info: Zu den Webshops geht’s hier.