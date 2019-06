Waldbrunn. (pol/mün) 21 Autos wurden in einem Feriendorf in Walkatzenbach verkratzt - die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 50.000 Euro. Die Beamten mussten am Sonntag auf dem Gelände die Täter ermitteln - und nach einiger Zeit wurden sie fündig.

Zwei Kinder - ein Mädchen (10) und ein Junge (8) hatten sich ein etwas teures Spiel ausgedacht. Sie sollen mit einem Stein und einem Metallgegenstand die 21 Autos beschädigt haben.

Nach Angaben der Polizei gaben die beiden den Vorfall im Beisein ihrer Eltern zu.