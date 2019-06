Gleich nach der offiziellen Freigabe nahm der Radsport-Nachwuchs des VfR Waldkatzenbach den neuen Parcours in Besitz. Foto: Hofherr

Von Jürgen Hofherr

Waldkatzenbach. Mit vielen Ehrengästen und Mitgliedern des VfR Waldkatzenbach wurde am Samstag, knapp ein Jahr nach dem ersten Spatenstich, der neue Bikepark auf dem Sportgelände am Fuße des Katzenbuckels seiner Bestimmung übergeben.

Konzipiert hat die Anlage Joscha Forstreuter, der hauptberuflich als Bikepark-Designer aktiv ist. Die Kosten beliefen sich auf knapp 80.000 Euro, wovon die Europäische Union im Rahmen des Leader-Programms 45.000 Euro beisteuerte. Die Gemeinde Waldbrunn brachte 7900 Euro ein. Die verbliebenen 26.000 Euro stemmte der VfR Waldkatzenbach mithilfe von Sponsoren und etlichen von den Mitgliedern eingebrachten Arbeitseinsätzen.

Die Firma Vogel aus Waldkatzenbach war für die größeren Erdbewegungen zuständig, Architekt Uwe Schmitt zeichnete Pläne und betreute den Bauantrag. Die eingebauten Container wurden von der Firma Andreas Kohler abgedichtet. Für Holzarbeiten war die Firma Holzner verantwortlich, Mathias Back Metallbau führte die Metallarbeiten aus. Die Firma Andreas Huy Garten- und Landschaftsbau sorgte dafür, dass der Bikepark mit passenden Pflanzen begrünt wurde. Außerdem habe sich der Bauhof der Gemeinde stark in die Realisierung des Parks eingebracht, dankte Bornmann.

Der stellvertretende Leader-Vorsitzende Norman Link, VfR-Vorsitzender Uwe Bornmann, Bürgermeister Markus Haas und Leader-Geschäftsführer Martin Säurle (v.l.) gaben mit dem symbolischen Durchschneiden des Absperrbandes die Anlage frei. Foto: Jürgen Hofherr

Zwischendurch habe er befürchtet, dass das Projekt "nie etwas wird, aber nun ist etwas gelungen, auf das wir stolz sein können", freute sich Uwe Bornmann gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen Rainer Schulz und Torsten Kumpf, die das Projekt von Anfang an federführend vorangetrieben hätten. Nun verfüge man insbesondere für den Nachwuchs über ein tolles Trainingsgelände, schloss Bornmann.

Norman Link und Martin Säurle berichteten, dass dank der EU-Förderung bereits über 30 Leader-Projekte in der Region realisiert werden konnten. Für den VfR Waldkatzenbach und die Gemeinde Waldbrunn sei durch Leader ein zukunftsträchtiges Trainingsgelände und ein weiterer Baustein in der touristischen Vermarktung geschaffen worden.

Auch Bürgermeister Markus Haas freute sich über den neuen Bikepark. Das Projekt sei in Waldkatzenbach, wo einst der Fahrrad-Erfinder Freiherr von Drais gelebt hatte, genau an der richtigen Stelle entstanden. Durch den Bau und die Fertigstellung des professionell designten Bikeparcours stärke man nicht nur die Jugendarbeit innerhalb des Vereins; mit der öffentlich zugänglichen Anlage verfüge man über eine weitere in der Region einzigartige touristische Attraktion, hob das Gemeindeoberhaupt hervor.

Nachdem der Parcours durch das symbolische Durschneiden des roten Absperrbandes offiziell freigegeben war, durften die bereits ungeduldig wartenden Nachwuchsbiker ihr Können zeigen. Der Rundkurs verfügt über mehrere sogenannte Dirtlines (Bahnen mit Sprüngen), Holzrampen, Steinfelder und -treppen, Steilkurven, Pumptracks, Wippen und vieles mehr. Kurz: Es gibt alles, was das Bikerherz höher schlagen lässt und für die Schulung der Fahrtechnik und der Beherrschung des Zweirads perfekte Voraussetzungen bietet.

Die Idee, in Waldkatzenbach einen Bikepark anzulegen, war bereits im Frühjahr 2017 entstanden. Bei der Leader-Geschäftsstelle in Mosbach reichte man einen Förderantrag ein, im Juni stellten Uwe Bornmann, Rainer Schulz und Torsten Kumpf das Projekt dem Waldbrunner Gemeinderat vor. Das Gremium sicherte die Unterstützung zu, und nur eine Woche später bewilligte der Leader-Vergabeausschuss die Fördermittel.

Im Juli 2018 folgte mit dem ersten Spatenstich der offizielle Startschuss für den Bau, der nun erfolgreich abgeschlossen ist. Da das Projekt mit öffentlichen Geldern gefördert wurde, steht der Bikepark neben den Vereinsmitgliedern allen zur Verfügung, die ihn nutzen möchten.