Waldbrunn. (hof) Vor allem mit der Schaffung neuer Bauplätze beschäftigte sich der Waldbrunner Gemeinderat in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung. Dazu begrüßte Bürgermeister Markus Haas den verantwortlichen Planer vom Ingenieurbüro für Kommunalplanung (IfK) Mosbach.

Nachdem das Gremium die ersten Schritte bereits im vergangenen Jahr beschloss, können die Bebauungspläne nun den Vorgaben des Paragrafen 13b folgend umgesetzt werden. Diese Vorschrift erlaubt es Städten und Gemeinden, landwirtschaftliche Flächen zu versiegeln, ohne dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung stattfindet. In Verbindung mit weiteren Regelungen sind auch keine Ausgleichsflächen erforderlich und vorgesehen.

Hintergrund Wo gebaut wird, da wird auch Raum benötigt. In Neubaugebieten eben meist zuvor unbebauter Raum. Beim Naturschutzbund schaut man demnach immer kritisch auf neue Ausweisungen. So nennt der Nabu Baden-Württemberg den Paragrafen 13b deshalb auch den "Zersiedlungsparagrafen", der zu einem ungebremsten Flächenverbrauch beitrage. Durch die Bebauung sogenannter "grüner Wiesen" [+] Lesen Sie mehr Wo gebaut wird, da wird auch Raum benötigt. In Neubaugebieten eben meist zuvor unbebauter Raum. Beim Naturschutzbund schaut man demnach immer kritisch auf neue Ausweisungen. So nennt der Nabu Baden-Württemberg den Paragrafen 13b deshalb auch den "Zersiedlungsparagrafen", der zu einem ungebremsten Flächenverbrauch beitrage. Durch die Bebauung sogenannter "grüner Wiesen" an Ortsrändern würden Kommunen teils jahrhundertealte Kulturräume, Landwirtschafts- und Naturflächen zerstören. Dies wirke sich negativ auf Klimawandel, Verkehrswende und Artenvielfalt aus, kritisiert der Naturschutzbund. Die Pläne der Gemeinde Waldbrunn zur Ausweisung von neuem Bauraum bewertet man beim Nabu kritisch, auch im Hinblick auf die Änderung des Flächennutzungsplans in der Metropolregion Rhein-Neckar. Die Planungen gingen an den örtlichen Gegebenheiten vorbei, da etwa auch die örtlichen Kläranlagen bereits jetzt überfordert seien. (hof)

Gemäß den Verwaltungsvorschlägen stimmte der Gemeinderat in jüngster Sitzung zu, weitere Baugebiete in den Ortsteilen Oberdielbach, Mülben und Schollbrunn auszuweisen. Die Räte billigten die Bebauungsplanentwürfe und gaben diese frei, um in der Folge Anregungen von Bürgern und Behörden anzuhören.

Der Bebauungsplan "Brühlstraße" in Schollbrunn sieht auf einer Fläche von rund 5500 Quadratmetern sechs Bauplätze vor. Südlich und südwestlich des Plangebiets liegt laut Ausführungen des Planers das Landschaftsschutzgebiet Neckartal II mit Koppenbachtal, Weisbachtal und Seebachtal. Am Rande des Plangebiets wird im Westen ein Biotopverbund tangiert.

"Auf der Höhe" in Mülben sollen auf 10.200 Quadratmetern Fläche zwölf neue Bauplätze entstehen. Das Gebiet liegt zwischen Hoher Straße und der Landesstraße L524. Im Vorfeld waren Fragen zum Lärmschutz aufgekommen, da das Baugebiet unmittelbar an die L524 angrenzt. Ein Gutachten besagt nun, dass keine Lärmschutzwand oder Ähnliches errichtet werden müsse, wie Haas und der IfK-Planer berichteten. Dieser hob hervor, dass Lärmschutz in diesem Baugebiet "privatisiert" werde, indem beispielsweise Lärmschutzfenster eingesetzt werden. Wie ein solcher Schutz bei geöffneten Fenstern bzw. in Gärten, auf Terrassen oder Balkonen aussehen kann, ließ der Planer offen.

Mit der Erweiterung des Bebauungsplans "Birken" in Oberdielbach soll zudem ein weiterer Bauplatz entstehen. Diese Fläche wiederum liegt in einem Wasserschutzgebiet.