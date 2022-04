Der Akt der Einführung und Segnung von Diakonin Sirkka Zimmermann in der evangelischen Kirche in Strümpfelbrunn bereitete allen Beteiligten Freude. Foto: Ursula Brinkmann

Von Ursula Brinkmann

Waldbrunn. Die Gemeinden auf dem Winterhauch sind ihr schon lange ans Herz gewachsen. Sirkka Zimmermann, studierte Religionspädagogin, wirkt nun auch dort, wo sie seit 2001 lebt, wirkt hauptamtlich in der Kirche da, wo sie sich seit vielen Jahren schon ehrenamtlich engagiert: Am vergangenen Sonntag wurde sie in der evangelischen Kirche in Strümpfelbrunn festlich in ihr neues Amt als Diakonin eingeführt. Seit 1. Februar hat es einen Umfang von 50 Prozent, denn Zimmermann ist bis zu den Sommerferien weiter im Schuldienst der Kirchenbezirke Neckargemünd/Eberbach und Kraichgau, ebenfalls mit 50 Prozent. Nach den Ferien widmet sie sich ganz ihrer neuen Aufgabe, und die hält einiges bereit.

Die evangelischen Kirchengemeinden Waldbrunns (mit sechs Ortsteilen) waren bisher mit Pfarrer Jonathan Richter und Diakon Rudi Kößler gewissermaßen zweigeteilt, hier die Kirchengemeinden Strümpfelbrunn und Waldkatzenbach, zu der die Dörfer Mülben und Weisbach zählen, dort Schollbrunn und Oberdielbach. Für diese vier Kirchengemeinden wurde eine überparochiale Zusammenarbeit beschlossen, die eine gemeinsame Beauftragung aller Hauptamtlichen bei gleichzeitiger Beibehaltung aller Kirchengemeinden und ihrer Gremien vorsieht.

Die zukünftige Aufgabenverteilung von Diakonin und Pfarrer, die im Zuge der Neustrukturierung der Badischen Landeskirche in den Kirchenbezirken und -gemeinden geschieht, erfolgt im Einvernehmen mit allen beteiligten Kirchengemeinderäten. Folglich erstreckt sich Zimmermanns Dienstauftrag auf alle vier Waldbrunner Kirchengemeinden, in denen Pfarrer Jonathan Richter pfarramtlich zuständig ist.

Der Einführungsgottesdienst in der Jugendstilkirche wurde von Pfarrer Michael Roth-Landzettel geleitet; er ist der Stellvertreter des Dekans. Mit der Anrede "Liebe Gemeinden" und dem Satz, dass man Sirkka wohl kaum vorstellen müsse, war schon manches ausgedrückt. Dank ihres langjährigen ehrenamtlichen Engagements ist die Diakonin vielen bekannt; von den meisten wird sie geduzt. Folgerichtig begleiteten und gestalteten den Akt der Einführung viele mit: von den Kirchenältesten über Kinder-, Jugend- und Erwachsenenchöre bis zu den Vertretern der kirchlichen Leitungsgremien, zu denen auch ihr Noch-Chef Schuldekan Manfred Hilkert zählte.

Hilkert zitierte aus dem Römerbrief, was auch an anderer Stelle in der Bibel ausgedrückt ist und im Gottesdienst mehrfach anklang: "So sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, als einzelne aber sind wir Glieder, die zueinander gehören. Wir haben unterschiedliche Gaben…" Paulus schreibt auch den Korinthern über "Viele Gaben, ein Geist". Modern ausgedrückt, ist auf dem Winterhauch Zusammenarbeit gefragt. In den vier Gemeinden, über ihre Grenzen hinaus und auch in der Ökumene mit den katholischen Geschwistern sowie in Kooperation mit der Liebenzeller Gemeinschaft.

Roth-Landzettel hatte den Teamgeist als Element der Neuausrichtung der Landeskirche zu Beginn des Gottesdienstes benannt und erkannt, dass in Waldbrunn bereits Wirklichkeit sei, was für andere Gemeinden noch wie Zukunftsmusik klinge. In der Ansprache zum eigentlichen Akt der Einführung Zimmermanns hieß es: "Du sollst dich im Miteinander mit deinem Kollegen, den Ältesten und Ehrenamtlichen dafür einsetzten, dass Menschen durch Jesus zu Gott finden." Mit den Segensworten und -handlungen vieler fand er die Bekräftigung.

Sirkka Zimmermann geht den Weg an mit "Neugierde, das Gute zu entdecken in dem, was sich neu entwickeln kann" und mit der Gewissheit und dem Vertrauen, dass sie ihn nicht allein geht. Großgeworden in der Kinder- und Jugendarbeit, wird dieser Bereich kirchlichen Wirkens Sirkka Zimmermanns Dienstzeit auch weiterhin kennzeichnen. Doch nicht nur. Sie wolle das auf die Familien ausdehnen, hatte die Religionspädagogin im Interview im Gemeindeblatt erklärt. Und im Gottesdienst bekräftigte sie ihr Anliegen. "Wir sind alle irgendwie auf dem Weg und der Suche." Als wichtigste und größte Aufgabe sieht sie es, "bei den Menschen zu sein". "In allen Orten!", ergänzte Pfarrer Jonathan Richter.