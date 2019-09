Mut, Hilfsbereitschaft und Entschlossenheit will Schneewittchen am 13. Oktober in der Mälzerei demonstrieren.

Mosbach. Ein märchenhaftes Abenteuer kann man am Sonntag, 13. Oktober, um 15 Uhr in der Alten Mälzerei in Mosbach erleben. Das Theater "Liberi" inszeniert die berühmte Geschichte von Schneewittchen als modernes Musical für die ganze Familie. Professionelle Musicaldarsteller wollen mit viel Energie und jeder Menge Humor für ein unterhaltsames Erlebnis für Klein und Groß sorgen.

Seit Jahrhunderten kennt jedes Kind die berühmte Frage: "Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?" Als die Antwort darauf plötzlich "Schneewittchen" lautet, schmiedet die böse Königin, von Selbstsucht getrieben, einen Plan, um ihre Stieftochter loszuwerden. Doch die mutige Titelheldin schafft es, zu entkommen und flüchtet tief in den Wald. Dort trifft sie auf die sieben Zwerge, die ein altes Geheimnis hüten. Schon bald ist man mittendrin im Abenteuer rund um Freundschaft, Liebe, vergiftetes Obst und einen gestohlenen Zaubertrank.

Die Adaption des Liberi-Autors Helge Fedder setzt die Geschichte von Gut gegen Böse neu in Szene. "Schneewittchen kann mit der Eitelkeit der Königin wenig anfangen, und sie beweist, dass Charaktereigenschaften wie Mut, Hilfsbereitschaft und Entschlossenheit viel wichtiger sind als bloße Äußerlichkeiten", verrät Hauptdarstellerin Tabea Steltenkamp. Untermalt wird Schneewittchens Abenteuer von eigens komponierten Titeln der Musiker Christoph Kloppenburg und Hans Christian Becker; die opulente Big-Band-Arrangements ebenso wie ergreifende Balladen und genreübergreifende Ohrwürmer ankündigen.

