Unterschefflenz. (pol) Ein etwa 35-jähriger Mann stolzierte am Samstag in einem Bärenanzug mit einem Halteverbotsverkehrszeichen unter dem Arm die Brauereistraße in Unterschefflenz entlang. Doch der menschliche Bär wollte sich nicht nur einen Spaß erlauben. Offensichtlich hatte er das in Höhe der Volksbank aufgestellte Schild gestohlen.

In der Folge wurde der Narr dabei beobachtet, wie er das Verkehrszeichen in den Kofferraum eines Fahrzeugs legte. Ein Zeuge sprach den Unbekannten an, dieser ignorierte jedoch die Aufforderung, das Schild wieder aus dem Kofferraum zu nehmen. Der Zeuge konnte sich das Autokennzeichen notieren, die weiteren Ermittlungen dauern an.