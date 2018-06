Mosbach. (pol/mare) Leichte Verletzungen erlitt ein 54-jähriger Rollstuhlfahrer am Montagvormittag gegen 9.15 Uhr. Und zwar bei einem Unfall an der Einmündung der Amthausstraße in die Hauptstraße, wie die Polizei mitteilt.

Der Rollstuhlfahrer wollte die Amthausstraße bei Grün in Richtung Stadtmitte queren, als zeitgleich ein 90-jähriger Fiat-Fahrer ebenfalls bei Grün von der Hauptstraße nach rechts in Richtung Bundesstraße fahren wollte.

Dadurch kam es zum Zusammenstoß, bei dem der Rollstuhlfahrer leicht verletzt wurde.