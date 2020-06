Von Dorothea Damm

Region Mosbach. Die Reisebeschränkungen sind seit Montag gelockert. Zumindest ins europäische Ausland kann man jetzt wieder reisen. Die ersten deutschen Urlauber sind schon wieder auf Mallorca eingetroffen. Aber wie werden es die Menschen aus der Region in diesem besonderen Sommer halten? Zieht es die Mehrheit schon wieder in die Ferne oder wird in diesem Jahr ein Urlaubsziel in Deutschland bevorzugt? Die RNZ hat nachgefragt.

"Wir tauschen die Löwen gegen Seelöwen"

> Walter Witter, Binau: "Ich hatte eine großartige Reise nach Namibia geplant. Auch ein soziales Projekt wollten wir dort gern besuchen. Aber jetzt wurde der Flug natürlich storniert. Wir machen in diesem Jahr also Urlaub in Deutschland. Wir haben jetzt spontan ein Hotel in Stralsund an der Ostsee gebucht. Wir tauschen die Löwen also gegen Seelöwen."

> Julia Volk, Neckarelz: "Wir wären eigentlich heute in Urlaub gefahren. Erst sollte es nach Österreich gehen und dann für eine Woche auf einen Campingplatz an der italienischen Adria. Wir haben zur Sicherheit schon vor drei Monaten storniert.

Am Pool liegen mit Mundschutz wollten wir lieber doch nicht. Die Kinder durften wenigstens zu Oma und Opa für ein paar Tage – und wir räumen hier den Keller auf. Wir hoffen aber, dass wir zumindest im Herbst nach Italien fahren können. Ein bisschen Urlaub wäre schon schön."

> Dr. Dorothee Schlegel, Billigheim: "Nachdem der im Mai geplante Urlaub nach Norwegen auf das kommende Jahr verschoben werden musste, haben mein Mann und ich für meine nun arbeitsfreien Tage im August eine Kurzreise nach Hamburg geplant und werden uns per Schiff hinaus aufs Meer wagen. Ruhe und Langsamkeit habe ich in den letzten Wochen neu schätzen gelernt. Außerdem freue ich mich auf die Begegnungen und Gespräche mit Menschen, die ich lange nicht mehr gesehen habe. Ich bin gespannt auf jede Entdeckung kleiner Dinge und ich werde die Augen offenhalten für die Augenblicke, die das Leben schön sein lassen."

> Sophie Throm, Mosbach: "Im Moment wollen wir eher nicht aus Deutschland wegfahren. Wir wollen irgendwo in die Berge. Im Freundeskreis haben wir darüber gesprochen, dass es vielleicht gerade für uns junge Leute ganz gut ist, die Heimat als Urlaubsort kennen zu lernen. Vielleicht ergibt sich durch Corona gerade in diesem Jahr hier eine Gelegenheit. Schließlich gibt es ja auch Leute, die zu uns kommen, um hier Urlaub zu machen. Vielleicht probieren wir das dieses Jahr auch mal aus. Es muss nicht immer eine Städtereise zum Beispiel nach Mailand sein."

> Markus Haas, Waldbrunn: "Eigentlich war ich noch nie der große Urlauber; nur selten zieht es mich für eine Woche oder gar länger weg. In diesem Jahr war eigentlich auch noch nichts geplant. Ich hab mir aber vor wenigen Wochen ein E-Bike zugelegt, mit dem ich die nähere und weitere Umgebung erkunde. Allein oder mit Freunden mache ich dann kleinere oder größere Touren und steuere – unterstützt durch eine Rad- und Wanderwege-App – die schönsten Stellen des Odenwalds an. Es wird einem so wieder bewusst, welche schöne Flecken wir hier in Waldbrunn und in der Umgebung haben. Kurzum: Ich mache Urlaub in der Region."

> Max (8), Mörtelstein: "Ich habe mich schon ganz früh für eine Ferienwoche auf dem Bauernhof ganz in der Nähe angemeldet. Da war ich schon im letzten Jahr und es hat riesigen Spaß gemacht. Zwischendurch hat meine Mutter gesagt, dass es vielleicht in diesem Jahr nicht klappt, aber jetzt sieht es so aus als würde ich hingehen können. Wahrscheinlich müssen ein paar Regeln eingehalten werden. Aber das kenne ich ja jetzt schon aus der Schule. Ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig auf die ganzen Tiere und das Spielen im Stroh."

> Petra und Hans-Christian Herter, Obrigheim: "Wir machen in diesem Jahr sowohl im Süden als auch im Norden Deutschlands Urlaub. Jetzt waren wir gerade ein paar Tage am Bodensee und im Sommer fahren wir an die Ostsee nach Kalifornien in der Kieler Bucht. Zum Glück haben wir das schon im letzten Jahr gebucht, denn im Moment ist dort kaum noch etwas zu bekommen. Nur unsere große Reise, die nach Kapstadt gehen sollte, kann leider nicht stattfinden. Hier suchen wir noch nach einer Alternative.