Von Noemi Girgla

Mosbach. Er kommt mit einer klaren Forderung: "Hirn für alle" will Kabarettist Thomas Schreckenberger, am Freitag, 18. Januar (20 Uhr), erklärt er im Kultur- und Begegnungszentrum "fideljo" in Mosbach, wie er zu dieser Forderung kommt. Im Gespräch mit der RNZ stellt er aber schon vor der Vorpremiere einiges klar.

Herr Schreckenberger, 2015 waren Sie schon mal in Mosbach, gaben der RNZ vorab auch seinerzeit ein Interview. Eine der damaligen Fragen lautete: Wenn Sie einem Kabarettpreis einen Namen geben dürften, was wäre Ihr Vorschlag? Wie lautet Ihr Vorschlag dafür heute?

Heute würde ich in Anlehnung an den größten Spaßmacher weltweit vielleicht "Die orangene Tolle" ausloben. Wobei ich bei Trump ja immer noch die Hoffnung habe, dass sich Hape Kerkeling eines Tages die Maske vom Gesicht reißt und uns alle reingelegt hat. Aber es wird wohl ein frommer Wunsch bleiben!

Haben Sie manchmal das Gefühl, dass Sie und Ihre Kollegen vor der heutigen Real-Satire nur kapitulieren können?

Also für mich ist Kabarett in erster Linie Eigentherapie - umso schöner, wenn dann noch Leute dabei zuschauen und Geld dafür bezahlen. Kabarett ist eine Art, dem Irrsinn der Welt wenigstens ein bisschen die Stirn zu bieten, aber manchmal denkt man schon: Wenn Du Dir das jetzt ausgedacht hättest, das wäre nicht durchgegangen. Aber kapituliert wird nicht!

Wie würden Sie selbst Ihr Programm charakterisieren?

In erster Linie möchte ich die Leute natürlich unterhalten, es werden auch wieder Politiker und Promis als Parodien auftreten, aber die Themen sind ja schon ernst: Politik, Bildung, Digitalisierung, usw. Insofern versuche ich ernste Dinge unterhaltsam aufzubereiten.

In Ihrer Pressemitteilung zum Programm heißt es, man höre oft Sätze wie: "Hätte ich nur mehr Geld" oder "Wäre ich nur schöner"- Was würden Sie sich persönlich wünschen?

Eindeutig mehr Zeit für Familie und eigene Hobbys. Das Bühnenleben besteht ja nicht nur aus Auftritten, man ist viel unterwegs und wartet auf den Zug, den Techniker, das Publikum. Wenigstens muss ich nicht wie Rockstars danach noch Hotelzimmer verwüsten, das stelle ich mir anstrengend vor. Und Groupies kennt der Kabarettist auch nicht unbedingt.

Wie kommt Ihr Programm zustande? Was belustigt Sie selbst und gibt es auch Themen, bei denen Ihr Hirn selbstständig abschaltet?

Die Inspiration für Nummern kommt eigentlich von überall her: Sowohl vom Medienkonsum wie dem privaten Erleben. Meine Abschaltautomatik springt oft bei den Klatsch-Themen an - ist eigentlich Heidi Klum jetzt noch mit dem Florian Silbereisen zusammen, oder nicht?

Sie sagen, wir hätten unser Denken outgesourct und ließen es von Fake News, Populisten und Apps erledigen. Nutzen Sie selbst soziale Medien?

Ich bin bei Facebook und Instagramm. Bei Facebook schau ich schon ab und zu rein und poste auch etwas, allerdings keine sehr privaten Sachen. Bei Instagramm habe ich es geschafft, sechs Bilder hochzuladen, dann hat meine Energie stark nachgelassen. Teilweise sind es ja auch eher "asoziale" Medien, wenn man sich den Umgangston so anschaut. Ich glaube, manche Leute haben nur Großbuchstaben und Ausrufezeichen auf ihrer Tastatur.

Wie stehen Sie als ehemaliger Lehrer dazu, dass die Digitalisierung immer mehr Einzug ins Schulsystem halten soll?

Ich finde es halt wichtig, dass neben den rein technischen Fähigkeiten auch gelehrt wird, viele Dinge kritisch zu hinterfragen, gerade, was den Umgang mit privaten Daten angeht. Und manchmal denke ich, es wäre schön, wenn man erst mal die ganzen maroden Schulgebäude sanieren würde. Andererseits - wenn der Putz von den Wänden bröselt, dann geht immerhin das WLAN vielleicht besser durch. Und klar gehören Computer in die Schule - irgendwo müssen die Lehrer ja lernen, wie das alles funktioniert.

Setzen Sie bei Ihrem Publikum ein gewisses Allgemeinwissen voraus oder gehen die Leute um eine Erkenntnis reicher aus Ihrer Show?

Naja, es schadet zumindest nicht, z.B. zu wissen, wer Deutschland regiert - also Daimler, VW, Bayer, usw. Ob die Zuschauer mit einer Erkenntnis raus gehen? Ich hoffe auf jeden Fall mit der Erkenntnis, dass sie ihr Geld sinnvoll angelegt haben. Wobei die Chance da beim Kabarett eh höher ist als an der Börse.

Sie berichten über sich selbst, Sie hätten aufgehört, Ihren Kindern abends mit Klaus Kinski-Stimme vorzulesen. Was haben Sie denn vorgelesen und warum haben sie damit aufgehört?

Naja, das entsprach nicht so ganz der Wahrheit - vorgelesen habe ich immer viel, aber nicht mit Kinski-Stimme. Inzwischen lesen sie selber, waren auch schon in meinen Programmen oder hören meine CDs. Und den Kinski auf CD mögen sie besonders, weil der halt ab und zu flucht und Schimpfwörter benutzt.

Meinen Sie, Kinderbücher könnten eine wichtige Rolle spielen, um die künftige Generation schon früh wachzurütteln und an eine "neue Ära der Vernunft", heranzuführen?

Also grundsätzlich finde ich es gut und wichtig, Kindern vorzulesen und sie nicht nur vor die Glotze oder das Tablet zu setzen. Und natürlich sollte man sie früh dafür sensibilisieren, was auf der Welt so vorgeht. Sie sollen ja kritische, mündige Bürger werden. Beim Brexit haben wir ja gesehen, was passiert, wenn viele junge Leute nicht zur Wahl gehen. Die Generation 80 plus hingegen ist hingegangen. Gut, die haben halt gehört "Ran an die Urne" und dann sind die losmarschiert.

Könnten Sie sich vorstellen selbst ein solch "pädagogisch wertvolles" Kinderbuch zu verfassen?

Hm, vielleicht ein Kinderbuch über die Regierungszeit von Angela Merkel "Die Raute Nimmersatt" - ob es aber pädagogisch wertvoll wäre, da habe ich meine Zweifel. Oder ein Märchen über den US-Präsidenten: "Der Teufel mit den drei goldenen Haaren".

